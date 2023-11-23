23 ноября, 12:06
НХЛ

Михеев рассказал, что восстановление от травмы колена стало самым тяжелым в карьере

Форвард не играл 8,5 месяцев

ТАСС, 23 ноября. Восстановление от травмы крестообразных связок колена стало самым тяжелым в карьере нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Ильи Михеева. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

22 октября Михеев провел первый матч с января, когда получил травму колена.

"Процесс восстановления был очень долгим - больше восьми месяцев, - сказал Михеев. - Мы постоянно были на связи с врачом, который в Миннесоте проводил мне операцию. Я летал к нему, когда с ее момента прошло четыре и семь месяцев. Перед началом сезона мы поговорили и решили, что лишние десять дней восстановления не помешают".

"[Это восстановление далось] намного сложнее, чем прошлые травмы. Восемь с половиной месяцев - очень долгий срок. Плюс я не мог никуда уехать даже на неделю, потому что надо было постоянно заниматься с доктором и делать массажи. Это восстановление было тяжелым и физически, и морально, но считаю, что мы справились хорошо", - добавил он.

Михееву 29 лет, он не был задрафтован клубом НХЛ. В 2019 году он дебютировал в лиге в составе "Торонто". За "Ванкувер" нападающий выступает с 2022 года. В Континентальной хоккейной лиге форвард играл за омский "Авангард", воспитанником которого является. 

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НХЛ
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