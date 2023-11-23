23 ноября, 12:16
Мировой хоккей

Хоккейный студенческий турнир с участием китайских команд начался в Приморье

Соревнования продлятся до 25 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Международный турнир по хоккею среди студенческих команд Student Hockey Asia Сhallеnge открылся в Приморье. На церемонии присутствовал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"От имени федерации хотел бы поприветствовать команды из Китая, вас, дорогие друзья. Россия - спортивная держава, здесь любят хоккей", - сказал Третьяк на открытии турнира, поблагодарив главу региона Олега Кожемяко за развитие спорта регионе и вручив ему подарок - майку сборной СССР с собственным автографом.

Соревнования будут проходить до 25 ноября, в них примут участие студенческие сборные из Владивостока и Хабаровска и две китайские команды из города Цицикар провинции Хэйлунцзян. По условиям турнира все команды должны сыграть между собой. Матчи пройдут на "Фетисов-Арене". Турнир организован по инициативе Центра студенческого спорта Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Студенческой хоккейной лиги при поддержке правительства Приморского края, Федерации хоккея России и хоккейного клуба "Адмирал".

Весной этого года на базе ДВФУ была создана хоккейная команда. Это стало отправной точкой в развитии студенческого хоккея в вузе. Планируется, что университет станет базой для формирования студенческой команды для участия во всероссийских студенческих соревнованиях по хоккею. 

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