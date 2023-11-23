23 ноября, 12:54
Футбол в России

Футбольный клуб "Локомотив" отложил на год вопрос о возрождении второй команды

Летом 2022 года столичный клуб объявил, что "Казанка" не будет выступать во Второй лиге

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" принял решение отложить на год вопрос создания второй профессиональной команды в структуре клуба. Об этом сообщила пресс-служба "Локомотива".

"В последнее время много вопросов задается о "возрождении" второй профессиональной команды в структуре "Локомотива". Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй. По итогам проведенной работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодежной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено. К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 года рождения, которые в 2024 году смогут выступать и в Молодежной футбольной лиге", - сказано в заявлении пресс-службы.

"Также было учтено, что на сегодняшний день не решен вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как "Сапсан-Арена" уже несет максимальную нагрузку (на нем тренируются и играют шесть клубных команд). И, конечно, важен финансовый аспект - создание второй команды потребует существенных затрат. С учетом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды", - говорится в релизе.

Вторая команда железнодорожников "Казанка" была основана в 2017 году, команда выступала в третьем по силе дивизионе российского футбола и ни разу не добивалась повышения в классе. В июне 2022 года столичный клуб объявил, что "Казанка" не будет выступать во Второй лиге в связи с преследованием цели "построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба".

С 2008 по 2014 год существовала команда "Локомотив-2", она была расформирована в связи с нерентабельностью. 

Теги:
Российский футбол
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