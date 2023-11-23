Российские шахматисты продолжат выступать под флагом FIDE до 1 января 2025 года

Предыдущее разрешение на участие в турнирах под флагом организации действовало до 1 января 2024 года

ТАСС, 23 ноября. Международная шахматная федерация (FIDE) продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

"Российским и белорусским игрокам, выступающим в настоящее время под флагом FIDE, будет предоставлено продление для продолжения игры под флагом FIDE до 1 января 2025 года", - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.