В Чувашии на строительство Дворца водных видов спорта из бюджета выделят 850 млн рублей

Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство Дворца водных видов спорта в Чувашии начнется в 2024 году, на эти цели из федерального бюджета выделят 850 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей, сообщила журналистам исполняющая обязанности главы министерства спорта республики Татьяна Рябинина.

"В следующем году мы начинаем строительство Дворца водных видов спорта, - сказала Рябинина. - Объект очень масштабный, стоимость - 2,5 млрд рублей. В настоящее время федеральная субсидия [предусмотрена] в размере 850 млн рублей".

По ее словам, продолжается работа по увеличению суммы федерального финансирования объекта. "Это будет самый крупный [спортивный] проект из всех, которые мы реализуем. Строиться он будет в течение четырех лет, учитывая сложность и стесненные условия [площадки, которая находится] в центральной части города. Сейчас находимся в процедуре формирования конкурсной документации", - добавила Рябинина.

Дворец водных видов спорта в Чебоксарах будет представлять собой трехэтажный спорткомплекс площадью более 15 тыс. кв. м. Построят 50-метровый и 25-метровый бассейны, залы "сухого" плавания и детский бассейн, трибуны для зрителей, тренажерный зал и другие помещения. В спорткомплексе смогут тренироваться одновременно до 1 500 человек.

Строительство будет идти на территории республиканской Спортивной школы олимпийского резерва по плаванию № 9. Старое здание, построенное в 1968 году и находившееся в аварийном состоянии, было закрыто в 2020 году. По информации министерства, работы по сносу аварийного здания завершены, территория спортшколы очищена и подготовлена к началу строительных работ.

Бассейн в Новочебоксарске

В Новочебоксарске после реконструкции открылся единственный в республике 50-метровый бассейн, находящийся в Спортивной школе олимпийского резерва № 3. Здесь возобновили оказание оздоровительных услуг для граждан. Тренировочный процесс начнется в первом квартале 2024 года.

"Ведем процесс закупки спортивного оборудования, мебели, инвентаря и начинаем процедуру лицензирования для начала учебно-тренировочного процесса. Ведь с этого года все организации спортивной подготовки перешли в систему дополнительного образования, и теперь мы попадаем под все требования, предъявляемые к образовательным организациям. Необходимо выполнить определенные условия, чтобы полноценно организовать учебно-тренировочный процесс", - пояснила журналистам Рябинина.

По ее словам, первоначально планировалось открыть бассейн после оснащения всего спорткомплекса, но после многочисленных обращений работу возобновили для любителей плавания и здорового образа жизни. "К концу первого квартала следующего года мы получим полноценный спортивный комплекс, который будет оказывать не только оздоровительные услуги, но сюда вернутся все наши спортсмены, чтобы продолжить свою тренировочную деятельность", - добавила и. о. министра.

Спортшкола в Новочебоксарске является одной из самых крупных в Чувашии и может вмещать одновременно до 1,5 тыс. человек. В результате реконструкции появилась первая в республике гостиница для лиц с ограниченными возможностями здоровья, столовая с безбарьерной средой, зал для триатлонистов, обновлены 25-метровый бассейн для прыжков в воду и 50-метровый бассейн, увеличилась площадь тренажерного зала. Отдельные блоки выделены под центр спортивной медицины, антидопинговый контроль и работу Российского антидопингового агентства.