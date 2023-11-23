23 ноября, 13:38
НХЛ

Михеев считает, что "Ванкувер" может выиграть Кубок Стэнли в текущем сезоне

Клуб Национальной хоккейной лиги "Ванкувер" трижды выходил в финал Кубка Стэнли, но никогда не выигрывал трофей

ТАСС, 23 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" может претендовать на Кубок Стэнли в нынешнем сезоне. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий команды Илья Михеев.

"Ванкувер" трижды играл в финале Кубка Стэнли, но никогда не выигрывал трофей. Последний раз команда выходила в финал плей-офф НХЛ в сезоне-2010/11, тогда "Ванкувер" в решающей серии уступил "Бостону" (3-4).

"Можем претендовать и на Кубок Стэнли, почему нет? Все зависит от нас, у нас более стабильная и ровная команда, все звенья могут играть в командный хоккей. У нас и президент по хоккейным операциям Джим Рутерфорд, и генеральный менеджер Патрик Аллвин брали Кубки Стэнли с "Питтсбургом". Главный тренер - Рик Токкет, делавший то же самое и как игрок, и как ассистент, один из его помощников - Сергей Гончар, также побеждавший в "Питтсбурге". Все эти люди знают, как это делать. А мы просто работаем, стараемся играть и делать то, что нам говорят", - сказал Михеев.

Михееву 29 лет, он не был задрафтован клубом НХЛ. В 2019-м году он дебютировал в лиге в составе "Торонто", за "Ванкувер" нападающий выступает с 2022 года. Михеев сыграл 208 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 110 (55+55) очков по системе "гол+пас". В Континентальной хоккейной лиге форвард играл за омский "Авангард", воспитанником которого является. 

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НХЛ
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