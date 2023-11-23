В "Спартаке" в следующем году постараются организовать матч КХЛ на футбольной арене клуба

В нынешнем году это сделать не удастся

ТАСС, 23 ноября. Проведение матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием московского "Спартака" на футбольном стадионе "Открытие банк - Арена" в этом году маловероятно, однако в следующем году его попробуют организовать. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор футбольного "Спартака" Олег Малышев рассказал "Спорт-экспрессу".

"К сожалению, в этом году это, скорее всего, невозможно. Здесь должны сойтись несколько факторов: нужно договориться с хоккейным "Спартаком", потому что другая команда на нашей арене не должна играть, со спонсором, потому что это достаточно дорогое мероприятие, важно успеть подготовить арену, - сказал Малышев. - В следующем году постараемся организовать".

8 ноября пресс-служба КХЛ сообщила ТАСС, что лига обсуждала возможность проведения домашнего матча московского "Спартака" на стадионе "Открытие банк - Арена".