23 ноября, 13:45
КХЛ

В "Спартаке" в следующем году постараются организовать матч КХЛ на футбольной арене клуба

В нынешнем году это сделать не удастся

ТАСС, 23 ноября. Проведение матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием московского "Спартака" на футбольном стадионе "Открытие банк - Арена" в этом году маловероятно, однако в следующем году его попробуют организовать. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор футбольного "Спартака" Олег Малышев рассказал "Спорт-экспрессу".

"К сожалению, в этом году это, скорее всего, невозможно. Здесь должны сойтись несколько факторов: нужно договориться с хоккейным "Спартаком", потому что другая команда на нашей арене не должна играть, со спонсором, потому что это достаточно дорогое мероприятие, важно успеть подготовить арену, - сказал Малышев. - В следующем году постараемся организовать".

8 ноября пресс-служба КХЛ сообщила ТАСС, что лига обсуждала возможность проведения домашнего матча московского "Спартака" на стадионе "Открытие банк - Арена". 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация