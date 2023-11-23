Смагин считает, что решение FIDE по участию россиян в турнирах является положительным

Международная шахматная федерация 23 ноября разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) продлить разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации является ожидаемым и положительным. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

23 ноября FIDE разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.

"Говорить про последующие положительные решения рано, но то, что продлили, здорово, вполне ожидаемо, - сказал Смагин. - Да и тенденция такая, что не могут игнорировать. Сейчас, например, в Шанхае будет турнир ШОС (Шанхайской организации сотрудничества - прим. ТАСС), где Китай пригласил сборную России по шахматам, например, без каких-либо ограничений по флагу и по гимну. Есть тенденция, соответственно, FIDE точно нужно это учитывать. Совершенно понятно, что такая мощнейшая шахматная держава, как Россия, в стороне не останется ни при каком развитии событий. Просто для FIDE, мне кажется, нет важнее задачи, чтобы чем быстрее нормализовать эту всю политизированную ситуацию, и пока у нее достаточно разумно получается".

"Шаг к возвращению флага? Мы прекрасно понимаем, что очень многое зависит от политики, как бы не все так просто, все-таки нужно исходить из того, что даже по сравнению с другими видами спорта шахматы, можно сказать, в каком-то привилегированном положении оказались. Поэтому забегать вперед очень сложно. Конечно, так будет рано или поздно, но когда - трудно сказать, может, уже и в 2025 году. Сейчас это положительное решение для нас, конечно, хотелось бы и гимн, и флаг, но нужно быть реалистами, это нормальная сейчас ситуация. Самое главное, что есть где играть, никаких ограничений практически нет, даже в Европе могут играть наши шахматисты", - добавил Смагин.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.