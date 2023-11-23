23 ноября, 14:21
Футбол в России

В "Спартаке" рассматривают возможность сооружения крыши на футбольном стадионе

По словам генерального директора команды Олега Малышева, в клубе изучают возможность возведения легкой крыши на "Открытие банк - Арене"

ТАСС, 23 ноября. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" рассматривает вариант с возведением крыши на стадионе "Открытие банк - Арена". Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор команды Олег Малышев.

"Когда докрутим планы, расскажем подробнее. Сейчас есть несколько направлений работы. Первая - стадион в Тушино, это хороший классный стадион, который верой и правдой служит "Спартаку". Хочется не отставать от других арен, выигрывать конкуренцию у зрителя, смотрим на то, чтобы обновить возможности с точки зрения света", - сказал Малышев.

"С интересом наблюдаем, что делают на арене "Динамо", "Газпром-Арене", на стадионе в Краснодаре. Изучаем возможность сооружения легкой крыши на "Открытие-Арене", работаем над тем, чтобы утеплить арену, это особенно актуально, так как первая часть чемпионата заканчивается в декабре. Параллельно с этим есть инвестиционная программа, вышли на стадию детального планирования. Планируется возвести многофункциональную арену, видим необходимость перестройки базы в Сокольниках, планируется увеличение количества полей и перестройка стадиона, превратить его в небольшой комфортный стадиончик", - добавил он.

Стадион "Открытие банк - Арена" - домашняя арена "Спартака". Команда выступает на ней с сентября 2014 года. 

Теги:
Российский футбол
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