23 ноября, 14:26
Мировой футбол

Прокуратура просит девять лет тюрьмы для футболиста Дани Алвеса по делу о насилии

Дани Алвес. EPA-EFE/ Víctor Cruz
Дани Алвес
© EPA-EFE/ Víctor Cruz

Сторона обвинения также настаивает на компенсации в размере €150 тыс.

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Прокуратура испанской Барселоны просит назначить наказание для бразильского футболиста Дани Алвеса в виде девяти лет лишения свободы по делу о предполагаемом сексуальном насилии. Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, сторона обвинения также настаивает на компенсации для потерпевшей в размере €150 тыс.

Ранее суд постановил начать судебные слушания в отношении футболиста из-за событий, которые, как предполагается, произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. Дата слушаний пока не назначена. Сейчас спортсмен заключен под стражу без права выхода под залог на время расследования.

Алвесу 40 лет, с июля 2022 года он выступал за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021). 

Теги:
Мировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация