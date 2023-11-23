Прокуратура просит девять лет тюрьмы для футболиста Дани Алвеса по делу о насилии

Сторона обвинения также настаивает на компенсации в размере €150 тыс.

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Прокуратура испанской Барселоны просит назначить наказание для бразильского футболиста Дани Алвеса в виде девяти лет лишения свободы по делу о предполагаемом сексуальном насилии. Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, сторона обвинения также настаивает на компенсации для потерпевшей в размере €150 тыс.

Ранее суд постановил начать судебные слушания в отношении футболиста из-за событий, которые, как предполагается, произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. Дата слушаний пока не назначена. Сейчас спортсмен заключен под стражу без права выхода под залог на время расследования.

Алвесу 40 лет, с июля 2022 года он выступал за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).