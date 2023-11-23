В Нижнем Новгороде открыли шахматный клуб имени Сергея Карякина

Шахматист планирует масштабировать проект на все крупные регионы страны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Игра в шахматы в онлайн-формате не заменит обучение с тренером. Об этом заявил российский гроссмейстер Сергей Карякин на открытии шахматного клуба в Нижнем Новгороде.

"Шахматные клубы обязательны, без них никуда, никакой онлайн не может восполнить этот пробел и настоящего тренера, который будет объяснять, как надо играть. Очень здорово, что в таком замечательном месте открывается шахматный клуб", - сказал Карякин.

Клуб открыли в штабе общественной поддержки "Единой России" в Нижнем Новгороде. Шахматист рассказал, что планирует масштабировать проект на все крупные регионы страны. "Мы хотим масштабировать этот проект и в идеале довести его до всероссийского, чтобы в каждом крупном регионе был шахматный клуб, я чем смогу - всегда помогу", - отметил Карякин.

Гроссмейстер добавил, что ему хочется вернуть шахматную корону в Россию, но для этого нужно пройти большой путь и приложить огромные усилия для развития молодых талантов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал шахматы полезным видом спорта и уточнил, что еще 28 штабов поддержки будут открывать такие клубы. "Мы стали первым регионом в проекте, открытие школы шахмат имени Сергея Карякина - это тоже подтверждение, во-первых, того положения, которое шахматы занимают в регионе. Во-вторых, это основание для того, чтобы рассчитывать на дальнейшие успехи", - сказал глава региона.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).