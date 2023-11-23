Футболист "Спартака" Джикия возобновил полноценные тренировки с командой после травмы

Ранее главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль сообщил, что игрок получил повреждение ребер

ТАСС, 23 ноября. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия уже принимает участие в полноценных тренировках с командой. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

Футболист последний раз выходил на поле 16 октября в товарищеской встрече между сборными России и Кении (2:2). После этого защитник не сыграл в пяти матчах "Спартака" и пропустил ноябрьский сбор национальной команды. Главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль сообщил, что игрок получил повреждение ребер.

"Он чувствует себя лучше. Джикия вчера принимал полноценное участие в тренировке. Я очень рассчитываю, что он поедет с командой в Калининград", - сказал Малышев.

Джикии 29 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года. В текущем сезоне защитник провел за команду в различных турнирах девять матчей, не отличившись результативными действиями.

Следующий матч "Спартак" проведет в чемпионате России. Соперником красно-белых будет калининградская "Балтика", которая примет красно-белых на своем поле 25 ноября.