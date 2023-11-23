Шипов считает позорным решение FIDE о продлении выступления россиян под флагом организации

Российским и белорусским шахматистам позволено выступать под флагом международной федерации до 1 января 2025 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о продлении разрешения российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации является позорным. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

23 ноября FIDE разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.

"Я так понимаю, что мы должны земные поклоны бить Международной шахматной федерации за то, что они, видите ли, позволяют нам играть без флага и без гимна, - сказал Шипов. - Так вот, не дождутся. Я считаю, что это очередное позорное решение, играть нужно под флагом и с гимном, как и полагается любой отдельно взятой стране. Так что благодарности, во всяком случае лично от меня, они не дождутся".

"Может ли это стать шагом к возвращению команд и флага? Никаких признаков подобного потепления я не вижу. Мне кажется, что Международная шахматная федерация никоим образом не предрасположена к такому. Я понимаю, что у них есть разные мотивы и моменты, но они, естественно, балансируют между таким могучим мощным информационным политическом ветром с Запада и необходимостью соблюдать хоть какие-то приличия. Я знаю, что в других видах спорта о приличиях давно уже забыто, российские и белорусские спортсмены вообще выкинуты за борт. До такого падения наши шахматные власти не дошли, но тем не менее то, что происходит, нормальным назвать нельзя", - добавил Шипов.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.