Словенского теннисного судью дисквалифицировали на 10 лет из-за ставок на матчи

Также Марко Дукман должен выплатить штраф в размере $75 тыс.

ТАСС, 23 ноября. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) дисквалифицировало словенского судью Марко Дукмана из-за нарушения антикоррупционной программы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Дукман признался в четырех нарушениях антикоррупционной программы, включая ставки на теннисные матчи и манипулирование данными игр. Словенец был отстранен от обслуживания соревнований на 10 лет и 6 месяцев. Дисквалификация Дукмана отчисляется от 8 сентября, когда его временно отстранили от работы, и истечет 7 марта 2034 года.

На время дисквалификации Дукману запрещено обслуживать или посещать соревнования под эгидой Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA). Словенец также будет должен выплатить штраф в размере $75 тыс.