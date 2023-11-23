"Зенит" больше всех в РПЛ тратит на зарплаты футболистов

Расходы клуба из Санкт-Петербурга на зарплаты составляют €32,54 млн

ТАСС, 23 ноября. Петербургский "Зенит" больше остальных клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) тратит на зарплаты игроков в сезоне-2023/24. Об этом сообщает портал Capology.

Расходы клуба из Санкт-Петербурга на зарплаты составляют €32,54 млн. В тройку по этому показателю также вошли московские "Спартак" (€30,07 млн) и "Динамо" (€26,62 млн). Далее идут столичные "Локомотив" (€22,39 млн) и ЦСКА (€22,20 млн), "Краснодар" (€20,34 млн), "Сочи" (€16,12 млн), казанский "Рубин" (€15,83 млн), "Ростов" (€15,38 млн), грозненский "Ахмат" (€13,39 млн), "Пари Нижний Новгород" (€11,58 млн), "Оренбург" (€10,83 млн), екатеринбургский "Урал" (€10,71 млн), калининградская "Балтика" (€9,56 млн), самарские "Крылья Советов" (€9,08 млн) и воронежский "Факел" (€7,69 млн).

В предыдущие пять сезонов "Зенит" становился чемпионом России. В этом сезоне петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15 матчах. Лидирует с 32 очками "Краснодар".