Самсонова рассказала, что ей приятно завершить сезон в статусе первой ракетки России

Людмила Самсонова занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 23 ноября. Теннисистка Людмила Самсонова рада завершить сезон в качестве первой ракетки России, однако это не является ее конечной целью. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Мне очень приятно завершить год в статусе первой ракетки России. Это принесло большое удовлетворение, но точно не является конечной целью", - сказала Самсонова.

Самсоновой 25 лет, она занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - высшее среди россиянок. На ее счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше четвертого круга.

В августе Самсонова впервые дошла до финала турнира WTA 1 000, уступив в решающем матче соревнований американке Джессике Пегуле. После этого спортсменка стала первой ракеткой России, однако спустя неделю уступила это звание Дарье Касаткиной. В октябре Самсонова вновь стала лидером среди российских теннисисток и сумела завершить сезон в качестве первой ракетки страны.