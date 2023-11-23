Российский шахматист Гребнев досрочно стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет

По итогам 10 сыгранных партий Гребнев набрал 9,5 очка

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Гребнев досрочно стал победителем чемпионата мира по шахматам среди юношей до 18 лет, который проходит в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР).

По итогам 10 сыгранных партий на счету Гребнева 9,5 очка. Заключительный тур соревнований пройдет в пятницу.

Глава ФШР Андрей Филатов назвал победу Гребнева феноменальным результатом. "Поздравляю всех с очередной выдающейся победой российских шахмат - Алексея Гребнева на чемпионате мира среди игроков до 18 лет. Он выиграл все партии, кроме одной, и ни одной не проиграл. Это феноменальный результат для турнира такого уровня, поздравляю его тренеров и всех любителей шахмат в нашей стране", - сказал он.