Жамнов рассказал о состоянии хоккеиста "Спартака" Вишневского

Защитник находится в Москве, он пропустил выездной матч КХЛ с петербургским СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Дмитрий Вишневский отправился с выездной серии команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге в Москву для восстановления от травмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" в четверг проиграл в гостях петербургскому СКА со счетом 2:3. Вишневский после игры в Ярославле с "Локомотивом" (1:2) пропустил матч в Санкт-Петербурге.

"Он уехал в Москву. Доктора его посмотрят, но у него уже было обследование. Завтра будет больше информации", - сказал Жамнов.

У красно-белых до конца календарного года выбыл нападающий Иван Морозов. "Усталость у всех накапливается, от травм никто не застрахован. С нашим графиком мы прекрасно понимаем, что травмы были и будут", - отметил главный тренер "Спартака".

В матче со СКА "Спартак" пропустил седьмой гол в сезоне, играя в большинстве, команда сравнялась с "Сочи". Лидером по этому показателю является "Куньлунь Ред Стар" с восемью пропущенными голами.

"Много решений неправильных принимается, будем стремиться, чтобы это исключить. Большинство и меньшинство влияют на игру, надо делать правильные выводы. Не самая лучшая игра, которую мы провели сегодня. Как мы сыграли первый период, потом дальнейшие решения, которые мы принимали. Мы сделаем правильные выводы", - сказал Жамнов.