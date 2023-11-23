Самсонова ответила на вопрос о лучшей теннисистке в истории

Первая ракетка России назвала лучшей американку Серену Уильямс

ТАСС, 23 ноября. Американка Серена Уильямс является лучшей представительницей тенниса за время существования этого вида спорта. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала первая ракетка России Людмила Самсонова.

"Серена Уильямс", - ответила Самсонова на вопрос о лучшей теннисистке всех времен.

Уильямс 42 года, она является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. На ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимает второе место по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна - в одиночном.

Последний матч Уильямс провела 3 сентября 2022 года, уступив в матче третьего круга Открытого чемпионата США австралийке Айле Томлянович.