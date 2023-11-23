Гусев заявил, что старается помогать команде и не обращает внимания на количество очков

В победной игре с "Торпедо" форвард "Динамо" достиг отметки в 550 очков в КХЛ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев всегда старается играть на команду, поэтому для него не имеет значения количество набранных очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Гусев рассказал журналистам.

В матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с нижегородским "Торпедо" (3:2) Гусев забросил победную шайбу и сделал результативную передачу, достигнув отметки в 550 очков за карьеру в КХЛ.

"Не сказать, что для меня это сильно важно. Я стараюсь помогать команде. Не важно, какая цифра", - отметил Гусев.

"Интересная, веселая игра. Я думаю, что болельщикам такая игра понравилась. Хорошо сыграли, забили важные голы и выиграли. Приятная атмосфера, хорошо, что было столько болельщиков. Интересно было играть", - добавил нападающий "Динамо"

В текущем сезоне "Динамо" дважды проиграло "Торпедо" (1:7 и 1:3). "Конечно, - ответил Гусев на вопрос, был ли у "Динамо" особый настрой на игру с "Торпедо". - Хотелось выиграть, потому что два раза им проиграли в этом сезоне. Самое важное было сыграть правильно".

"Динамо" набрало 49 очков после 34 игр и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче московская команда 26 ноября на выезде сыграет с "Динамо" из Минска.