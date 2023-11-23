23 ноября, 20:09
КХЛ

Кудашов рассказал о задачах Крикунова на посту тренера петербургского "Динамо" в ВХЛ

Между московским "Динамо", выступающим в КХЛ, и "Динамо" из Санкт-Петербурга, играющим в ВХЛ, заключен договор о сотрудничестве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Задачами нового главного тренера петербургского "Динамо", выступающего во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), являются исправление ситуации в команде и помощь в развитии игроков системы столичного клуба. Об этом журналистам рассказал главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов.

Между московским "Динамо", выступающим в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и "Динамо" из Санкт-Петербурга заключен договор о сотрудничестве. 73-летний Крикунов является советником генерального директора московского "Динамо". 23 ноября он стал главным тренером "Динамо" из Санкт-Петербурга.

"Владимир Васильевич поехал в Санкт-Петербург с конкретной целью - исправить ситуацию, помочь, научить, поменять. Мы только что с ним разговаривали, он здесь с нами. Контролирует, помогает, советует. Там он выправит все, что происходит", - сказал Кудашов.

"По игрокам - однозначно. Он здесь был, знает, кто у нас, кому нужна игровая практика, кому где нужно добавлять. Сейчас у нас не так много людей. Сейчас мы можем уже реально обмениваться игроками и понимать, в какие руки они попадают", - добавил главный тренер "Динамо".

Петербургское "Динамо" после 29 матчей набрало 30 очков и занимает 18-е место в таблице ВХЛ. 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация