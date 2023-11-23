Кудашов рассказал о задачах Крикунова на посту тренера петербургского "Динамо" в ВХЛ

Между московским "Динамо", выступающим в КХЛ, и "Динамо" из Санкт-Петербурга, играющим в ВХЛ, заключен договор о сотрудничестве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Задачами нового главного тренера петербургского "Динамо", выступающего во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), являются исправление ситуации в команде и помощь в развитии игроков системы столичного клуба. Об этом журналистам рассказал главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов.

Между московским "Динамо", выступающим в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и "Динамо" из Санкт-Петербурга заключен договор о сотрудничестве. 73-летний Крикунов является советником генерального директора московского "Динамо". 23 ноября он стал главным тренером "Динамо" из Санкт-Петербурга.

"Владимир Васильевич поехал в Санкт-Петербург с конкретной целью - исправить ситуацию, помочь, научить, поменять. Мы только что с ним разговаривали, он здесь с нами. Контролирует, помогает, советует. Там он выправит все, что происходит", - сказал Кудашов.

"По игрокам - однозначно. Он здесь был, знает, кто у нас, кому нужна игровая практика, кому где нужно добавлять. Сейчас у нас не так много людей. Сейчас мы можем уже реально обмениваться игроками и понимать, в какие руки они попадают", - добавил главный тренер "Динамо".

Петербургское "Динамо" после 29 матчей набрало 30 очков и занимает 18-е место в таблице ВХЛ.