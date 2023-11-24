Непомнящий сыграл вничью с Ароняном в третьем туре Кубка Синкфилда

В первых трех турах не было ни одной результативной партии

ТАСС, 24 ноября. Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем США Левоном Ароняном в партии третьего тура Кубка Синкфилда - заключительного этапа Grand Chess Tour. Соревнование проходит в Сент-Луисе (США, штат Миссури).

В первых трех турах не было ни одной результативной партии. У сыгравших по три партии Непомнящего, американцев Фабиано Каруаны, Уэсли Со, Ароняна, французов Алирезы Фируджи и Максима Вашье-Лаграва по 1,5 очка. Проведшие по две партии нидерландец Аниш Гири, румын Рихард Раппорт и американец Леньер Домингес Перес набрали по одному очку. В следующем туре Непомнящий белыми фигурами сыграет с Каруаной.

Кубок Синкфилда состоит из девяти туров, участники играют друг с другом по круговой системе в один круг, контроль времени классический. Призовой фонд турнира составляет $350 тыс., победитель получит $100 тыс. Общий призовой фонд Grand Chess Tour равен $1,4 млн. Турнир продлится до 30 ноября, в случае необходимости назначения дополнительных партий - до 2 декабря. Выходной день - 26 ноября.