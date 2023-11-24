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Массовый спорт

В Якутии заработала Федерация гонок дронов республики

Организация прошла аккредитацию в Минспорте региона

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Республики Саха (Якутия)" заработала в регионе, сообщил ТАСС ее председатель Андрей Андреев.

"Развитие гонок дронов отмечается во многих регионах России. Совсем недавно гонки дронов признали видом спорта в России, таким образом в виде спорта можно получать разряды и можно стать мастером спорта. Для того чтобы не оставаться в стороне, мы открыли федерацию гонок дронов, накануне пройдена аккредитация в Минспорте Якутии", - рассказал Андреев.

Сама федерация базируется в Якутске. Как отметил Андреев, начинается работа по открытию отделений в районах Якутии. Так, выразили готовность к открытию райотделений в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском и Хангаласском улусах.

"Беспилотные летательные аппараты уже плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Они применяются для мониторинга пожаров и наводнений, поиска людей, для работы на промышленных объектах и в правоохранительных целях", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что летом в Якутске состоялся первый открытый чемпионат по дрон-рейсингу на стадионе "Туймаада". "Уверен, что такие соревнования будут проводиться и в будущем", - сказал он. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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