Шахматисты Дубов и Есипенко сыграют за сборную России на турнире ШОС в Китае

Назван состав российской команды для участия в турнире, который пройдет 17-18 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) объявила состав национальной сборной для участия в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в который вошли гроссмейстеры Даниил Дубов и Андрей Есипенко. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

"Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира 2018 года по рапиду, чемпион России - 2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в "Большой швейцарке", и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан - один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев", - рассказал Ткачев.

Соревнования пройдут 17-18 декабря в китайском Циндао (провинция Шаньдун). Помимо сборной России, для участия в соревнованиях приглашены команды Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.