24 ноября, 05:37
Шахматные турниры

Шахматисты Дубов и Есипенко сыграют за сборную России на турнире ШОС в Китае

Назван состав российской команды для участия в турнире, который пройдет 17-18 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) объявила состав национальной сборной для участия в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в который вошли гроссмейстеры Даниил Дубов и Андрей Есипенко. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

"Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира 2018 года по рапиду, чемпион России - 2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в "Большой швейцарке", и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан - один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев", - рассказал Ткачев.

Соревнования пройдут 17-18 декабря в китайском Циндао (провинция Шаньдун). Помимо сборной России, для участия в соревнованиях приглашены команды Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. 

Теги:
РоссияКитайШахматные турниры
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация