24 ноября, 05:48
Шахматные турниры

В ФШР сожалеют об отказе Карякина выступать за сборную России на турнире ШОС

Гроссмейстер отказался от участия в турнире ШОС, сославшись на другие планы

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Федерации шахмат России (ФШР) сожалеет об отказе гроссмейстера Сергея Карякина выступать за сборную страны на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

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Ранее ТАСС сообщал, что Карякина пригласили в сборную России для участия в турнире ШОС. Но гроссмейстер отказался от участия в соревновании. В состав российской команды вошли Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Анастасия Боднарук, капитаном станет Александр Рязанцев.

"У Сергея другие приоритеты: он сослался на участие в коммерческом турнире. Очень жаль, что один из сильнейших гроссмейстеров страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном. Однако мы верим, что наша команда добьется высоких результатов", - сказал Ткачев.

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао (провинция Шаньдун).

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат (FIDE) на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине, в мае 2023 года FIDE вернула его в рейтинг. Гроссмейстер заявлял, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны. 

Теги:
РоссияКитайКарякин, Сергей АлександровичШахматные турниры
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