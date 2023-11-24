24 ноября, 06:01
Допинг в спорте

В РУСАДА заявили, что приступили к изучению апелляции Всемирного антидопингового агентства

WADA ранее подало в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приступило к изучению апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую получило от Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

18 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

"20 ноября мы получили письмо из секретариата Спортивного арбитражного суда, - сказала собеседница ТАСС. - В настоящий момент изучаем документы".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в CAS. 

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Допинг
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