24 ноября, 06:32
Допинг в спорте

В РУСАДА сообщили, что CAS ужесточил санкции к российской лыжнице Гущиной после иска WADA

Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации Гущиной на срок 12 месяцев с 27 октября 2023 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение ужесточить санкции к российской лыжнице Марии Гущиной, рассмотрев апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Апелляцию на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по данному делу подало WADA", - ответила собеседница ТАСС на вопрос, от кого исходила апелляция на решение ДАК вынести Гущиной предупреждение без назначения дисквалификации. Спортсменка обвинялась в манипуляции с кровью и ее компонентами.

Как сообщила ранее пресс-служба РУСАДА, Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации Гущиной на срок 12 месяцев с 27 октября 2023 года.

Гущиной 34 года. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в эстафете 4x5 км. 

Теги:
РоссияДопинг
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