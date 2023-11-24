Шахматист Карякин до конца года примет участие в двух турнирах

Ранее гроссмейстер отказался от выступления на турнире ШОС в Китае

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин до конца года примет участие в двух турнирах. Об этом он сообщил ТАСС.

"[Планы] на следующий год мне пока сложно сказать, но в этом у меня однозначно будет два турнира в декабре. Первый - это коммерческий турнир группы компаний "Регион", а второй - третий этап серии "Шахматные звезды", - сказал Карякин.

Он отметил, что во втором турнире у него будет возможность сыграть с сильнейшими шахматистами мира. "Не каждый день с ними играю", - добавил гроссмейстер.

Ранее шахматист сообщил ТАСС, что не примет участия в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 17-18 декабря в Китае.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).