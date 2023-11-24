24 ноября, 06:46
Шахматные турниры

Шахматист Карякин до конца года примет участие в двух турнирах

Сергей Карякин. Александр Рюмин/ ТАСС
Сергей Карякин
© Александр Рюмин/ ТАСС

Ранее гроссмейстер отказался от выступления на турнире ШОС в Китае

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин до конца года примет участие в двух турнирах. Об этом он сообщил ТАСС.

"[Планы] на следующий год мне пока сложно сказать, но в этом у меня однозначно будет два турнира в декабре. Первый - это коммерческий турнир группы компаний "Регион", а второй - третий этап серии "Шахматные звезды", - сказал Карякин.

Он отметил, что во втором турнире у него будет возможность сыграть с сильнейшими шахматистами мира. "Не каждый день с ними играю", - добавил гроссмейстер.

Ранее шахматист сообщил ТАСС, что не примет участия в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 17-18 декабря в Китае.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). 

Теги:
Карякин, Сергей АлександровичШахматные турниры
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация