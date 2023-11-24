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Футбол в Англии

Канчельскис планирует посетить могилу Бобби Чарльтона в декабре

Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис планирует посетить могилу чемпиона мира 1966 года, трехкратного чемпиона Англии и обладателя Кубка чемпионов в составе этой команды Бобби Чарльтона в декабре. Об этом Канчельскис рассказал ТАСС.

Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет. В тот же день Канчельскис рассказал, что по возможности посетит церемонию прощания с Чарльтоном.

"Пока не посетил могилу Бобби Чарльтона, я нахожусь в отпуске. Думаю, что в декабре посещу, - сказал Канчельскис. - У меня там еще первый сын похоронен, поэтому обязательно заеду и туда, и к Чарльтону".

Большую часть карьеры Чарльтон провел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба, затем его обошел Уэйн Руни. 

Теги:
Футбол в Англии
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