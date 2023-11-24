В "Манчестер Юнайтед" воздержались от комментариев об интересе к игроку "Зенита" Алипу

Ранее казахстанский портал сообщил, что Алип попал в сферу интересов английского клуба

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не комментирует трансферные слухи, поэтому не может предоставить информацию по возможному интересу к казахстанскому защитнику петербургского "Зенита" Нуралы Алипу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Манчестер Юнайтед".

22 ноября портал El.kz сообщил, что Алип попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

"Мы не комментируем слухи о трансферах", - сообщили в пресс-службе "Манчестер Юнайтед" в ответ на вопрос, действительно ли клуб заинтересован в приобретении Алипа.

Алипу 23 года, он выступает за "Зенит" с января 2023 года. Ранее он находился в аренде в "Зените" с февраля по декабрь 2022 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. В составе сборной Казахстана защитник провел 30 матчей.