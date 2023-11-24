Призер чемпионата мира велогонщик Ростовцев получил нейтральный статус UCI

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах

ТАСС, 24 ноября. Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус обладателю бронзовой медали чемпионата мира по велогонкам на треке 2021 года Сергею Ростовцеву. Об этом сообщается в документах UCI.

Ростовцеву 26 лет, на его счету также золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы по велогонкам на треке.

В мае UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI. Для допуска российских и белорусских спортсменов также необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии и отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.