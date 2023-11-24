Повторный бой Монсон - Тактаров пройдет по правилам ММА

Первый поединок прошел 18 августа по правилам бокса и завершился вничью

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Повторный бой между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдет 15 декабря по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС сообщили в команде Монсона.

Первый поединок прошел 18 августа по правилам бокса и завершился вничью.

"15 декабря пройдет реванш по правилам ММА", - сказал собеседник агентства.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам ММА, еще в 2 боях была зафиксирована ничья.