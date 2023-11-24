СМИ: топ-клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к футболисту МЮ Каземиро

Название клуба не уточняется

ТАСС, 24 ноября. Пятикратный победитель Лиги чемпионов бразильский полузащитник Каземиро, выступающий за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", попал в сферу интересов одной из топ-команд чемпионата Саудовской Аравии. Об этом на своей странице в социальной сети "X" (ранее - "Твиттер") сообщил журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Какой именно клуб интересуется бразильцем, не сообщается.

Каземиро 30 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2022 года. Всего за манкунианцев он провел 63 матча, отметившись 11 голами и 7 результативными передачами и стал победителем Кубка английской лиги. Ранее с 2013 года игрок представлял мадридский "Реал", в составе которого сыграл в 336 матчах, забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач. С "Реалом" полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, три раза победил в Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате и Суперкубке Испании, один раз стал победителем кубка страны. По ходу карьеры игрок также выступал за бразильский "Сан-Паулу" и португальский "Порту".

За сборную Бразилии Каземиро принял участие в 75 матчах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами. Вместе с национальной командой футболист выиграл Кубок Америки (2019) и завоевал серебряные медали турнира (2021).