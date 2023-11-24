24 ноября, 08:34
Мировой футбол

СМИ: топ-клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к футболисту МЮ Каземиро

Название клуба не уточняется

ТАСС, 24 ноября. Пятикратный победитель Лиги чемпионов бразильский полузащитник Каземиро, выступающий за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", попал в сферу интересов одной из топ-команд чемпионата Саудовской Аравии. Об этом на своей странице в социальной сети "X" (ранее - "Твиттер") сообщил журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Какой именно клуб интересуется бразильцем, не сообщается.

Каземиро 30 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2022 года. Всего за манкунианцев он провел 63 матча, отметившись 11 голами и 7 результативными передачами и стал победителем Кубка английской лиги. Ранее с 2013 года игрок представлял мадридский "Реал", в составе которого сыграл в 336 матчах, забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач. С "Реалом" полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, три раза победил в Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате и Суперкубке Испании, один раз стал победителем кубка страны. По ходу карьеры игрок также выступал за бразильский "Сан-Паулу" и португальский "Порту".

За сборную Бразилии Каземиро принял участие в 75 матчах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами. Вместе с национальной командой футболист выиграл Кубок Америки (2019) и завоевал серебряные медали турнира (2021). 

Теги:
Саудовская АравияМировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация