Генменеджеры клубов КХЛ назвали Ларионова лучшим тренером лиги

Специалист получил 6 голосов из 21

ТАСС, 24 ноября. Игорь Ларионов, возглавляющий нижегородское "Торпедо", признан лучшим тренером Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по результатам анонимного опроса генеральных менеджеров клубов, проведенного "Спорт-Экспрессом".

Ларионов получил 6 голосов из 21. Второе место занял главный тренер казанского "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов (4). Третьим стал Алексей Жамнов, возглавляющий московский "Спартак" (3). По два голоса получили тренеры тольяттинской "Лады" Олег Браташ, ярославского "Локомотива" Игорь Никитин и череповецкой "Северстали" Андрей Козырев. По одному голосу - наставник магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин и главный тренер действующего обладателя Кубка Гагарина столичного ЦСКА Сергей Федоров.

Ларионову 62 года, он тренирует "Торпедо" с 2022 года. В прошлом сезоне команда дошла до второго раунда плей-офф, где уступила петербургскому СКА. В текущем сезоне "Торпедо" идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 42 очка в 34 матчах.

Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем Кубка Стэнли. В 2020 году Ларионов был помощником Валерия Брагина в молодежной сборной России, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира в Чехии, проиграв в финале канадцам (3:4). Позднее Ларионов стал главным тренером молодежной сборной, на мировом первенстве 2021 года в Канаде команда заняла четвертое место.