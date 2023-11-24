Шиманович отметил незнание иностранными пловцами причин отстранения россиян и белорусов

Белорусский спортсмен рассказал, что к нему и его соотечественникам не было негатива со стороны иностранных атлетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Возвращение белорусских пловцов на международную арену в нейтральном статусе прошло позитивно, многие иностранные спортсмены даже не знали причин их отстранения и удивлялись отсутствию россиян. Об этом ТАСС рассказал многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы на короткой воде Илья Шиманович.

Шиманович и еще три белорусских пловца в октябре выступили на этапе Кубка мира в Будапеште благодаря получению нейтрального статуса. Для них тот старт стал первым после полуторагодичного отстранения в связи с событиями на Украине.

"Отношение было хорошее, без негативных эмоций - все были рады нас видеть, - рассказал Шиманович. - Половина мира вообще не понимает, почему нас не было, они даже не интересуются тем, что происходит. К примеру, удивлялись тому, что русские не приехали. Новости они там, похоже, особо не смотрят. И это я говорю о Европе, ближе к Британии. Как я понимаю, в общих чертах они знают ситуацию, но в подробности не вдаются. Причем среди них были топовые спортсмены, чему я был очень удивлен".

В сентябре Международная федерация плавания разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не будут поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Также им запрещено выступать в групповых и командных дисциплинах, в эстафетах и общаться со СМИ во время соревнований. Президиум Всероссийской федерации плавания тогда назвал критерии допуска неприемлемыми, поэтому российские пловцы заявки на получение нейтрального статуса не подают.

"Конечно, хотелось бы выступать под флагом страны, с гимном, потому что ты остаешься патриотом свой страны. Но это единственный шанс в сложившейся ситуации, при том что все все равно знают, из какой ты страны. Так что если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться?" - сказал Шиманович.

"Когда приехал, было ощущение, что я первый раз на международных соревнованиях: как маленький ребенок бегал и с открытым ртом смотрел на то, как люди плавают. Было ощущение, что прежде я это видел только по телевизору", - отметил он.