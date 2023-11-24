Бывший сотрудник "Анжи" назвал зарплату Это'о в махачкалинском клубе

Камерунец получал около 20 млн рублей в день

ТАСС, 24 ноября. Камерунский нападающий Самюэль Это'о получал около 20 млн рублей в день во время выступлений за махачкалинский футбольный клуб "Анжи". Об этом рассказал "Спорт-Экспрессу" бывший директор организационного департамента клуба Дмитрий Балашов.

Это'о выступал за "Анжи" c 2011 по 2013 год. В 73 матчах за клуб он отметился 36 голами и 16 результативными передачами.

"[Зарплата Это'о в "Анжи" равнялась] 20 миллионам рублей в день. Почему я запомнил - мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты", - сказал Балашов.

Это'о 42 года, в настоящее время он является президентом Камерунской федерации футбола. В период игровой карьеры он также выступал за испанские "Барселону", "Реал", "Мальорку", "Леганес" и "Эспаньол", итальянские "Интер" и "Сампдорию", английские "Челси" и "Эвертон", турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор", а также катарский "Катар СК". Он трижды становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, дважды - обладателем Кубков Испании и Италии, Суперкубка Испании, по одному разу выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, клубный чемпионат мира.

В составе сборной Камеруна он провел 118 матчей, в которых забил 56 мячей, что является лучшим показателем в истории национальной команды. Вместе со сборной Это'О стал чемпионом Олимпийских игр (2000), двукратным победителем Кубка африканских наций (2000, 2002). Он четыре раза признавался игроком года в Африке.