24 ноября, 09:32
Летние олимпийские виды спорта

Комарова считает, что без флага российские пловцы будут выглядеть как оплеванные

Серебряный призер Олимпиады в Афинах отметила, что каждый спортсмен должен сам решать, выступать или нет ему на таких условиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Российские пловцы вправе выступать в нейтральном статусе, но отказ от флага и страны является унизительным. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпиады в Афинах Станислава Комарова во время чемпионата России по плаванию на короткой воде.

В сентябре Международная федерация плавания разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не будут поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Также им запрещено выступать в групповых и командных дисциплинах, в эстафетах и общаться со СМИ во время соревнований.

"Мне нравится позиция [главы Всероссийской федерации художественной гимнастики] Ирины Александровны Винер, которая говорит, что наша страна у нас в сердце и мы хотим гордо носить наш флаг, - сказала Комарова. - Это личное дело спортсмена, каждый вправе сам принимать решение, но я как патриот России считаю, что ехать туда оплеванными нечестно даже по отношению к ребятам. Хотя, конечно, не стоит забывать, что для многих тренироваться еще пятилетку [до следующих Игр] - это много".

"Поэтому каждый должен делать выбор сам. Для возрастного спортсмена, у которого в будущем больше не будет Олимпиады, вопрос стоит остро. Но и молодым тоже очень тяжело - нужно сохранять фокус, находить мотивацию. Однако о плохом думать не хочется, верю, что скоро международный спорт к нам вернется", - отметила она.

Президиум Всероссийской федерации плавания счел критерии допуска неприемлемыми, ведущие российские пловцы, в отличие от белорусских, заявки на получение нейтрального статуса пока не подают.

"Задачей нашей федерации и правительства должна быть поддержка спортсменов, - отметила Комарова, которая сейчас возглавляет собственную школу плавания. - Чтобы они чувствовали, что не одни. Если спортсмен сходит с пьедестала и больше не сможет выйти на пик формы, он не должен быть брошен. Когда ты выступаешь на Олимпиаде, то о тебе говорит вся страна, а чемпионат России прошел, спортсмен вышел из бассейна и завтра о нем особо уже никто и не вспомнит. Если у нас будет поддержка спортсмена, то мы со всем справимся". 

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Летние олимпийские виды спорта
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