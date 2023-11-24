Крикунов будет консультантом тренерского штаба команды "Россия 25" на Кубке Первого канала

Хоккейный турнир пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов войдет в тренерский штаб команды "Россия 25" на Кубок Первого канала в качестве консультанта. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея России.

"Владимир Крикунов станет консультантом команды", - рассказали в федерации. Также в тренерский штаб в качестве консультанта войдет заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.

23 ноября было объявлено, что Крикунов возглавил петербургский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Динамо", который находится в системе московского "Динамо".

В качестве главного тренера Крикунов приводил московское "Динамо" к победе в чемпионате России в 2005 году и в Кубке европейских чемпионов (2006). Сборная России под его руководством выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2005 года.

Кубок Первого канала пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступят команды "Россия 25" (средний возраст 25 лет) под руководством главного тренера Романа Ротенберга, сборные Белоруссии, Казахстана и Китая.