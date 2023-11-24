Карякин: FIDE продолжает антироссийскую политику, оставив в силе запрет на флаг страны

23 ноября FIDE разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) продолжает антироссийскую политику, сохранив в силе решение выступать российским игрокам не под национальным флагом, а под флагом организации. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Карякин.

23 ноября FIDE разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.

"Получается, что FIDE продолжает свою антироссийскую политику, - сказал Карякин. - Вместо того, чтобы вспомнить, что спорт, в том числе шахматы, должен быть вне политики, они продолжают недружественные действия. Они коснутся как меня, так и других шахматистов, но я для себя принял решение, что не буду выступать под нейтральным флагом, собственно, решение менять не планирую. Хотя на самом деле я очень люблю разные турниры, например, на чемпионате мира по блицу с удовольствием сыграл, но опять-таки считаю это в данной ситуации неправильным".

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.