Карякин объяснил, почему не выступит за сборную России по шахматам на турнире ШОС

Турнир Шанхайской организации сотрудничества пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Гроссмейстер Сергей Карякин не выступит за сборную России на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае из-за позднего приглашения и подписания контракта на участие в другом соревновании. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

23 ноября Карякин сообщил ТАСС, что не примет участия в турнире ШОС, который пройдет в декабре.

"Приглашение действительно поздно поступило, потому что я формирую свой график на несколько месяцев вперед, - сказал Карякин. - Я не могу так в последний момент сказать, что играю. Но тут была и объективная причина: я уже подписал контракт на участие в турнире "Шахматные звезды", это серия турниров, будет третий. Я считаю, что как раз турниры внутри страны нужно поддерживать в первую очередь. Для меня наоборот важно, что у меня будет возможность сыграть в России".

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао (провинция Шаньдун).

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат (FIDE) на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине, в мае 2023 года FIDE вернула его в рейтинг. Гроссмейстер заявлял, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.