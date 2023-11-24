24 ноября, 09:51
Мировой футбол

Вратарь сборной России по футболу Лунев восстановился от травмы

Голкипер "Карабаха" третий день тренируется в общей группе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу и азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунев восстановился от травмы. Об этом ТАСС сообщил врач "Карабаха" Гена Кислари.

Лунев пропустил сбор команды России в ноябре из-за повреждения коленного сустава.

"На данный момент состояние у Андрея Лунева удовлетворительное, - сказал Кислари. - Сегодня третий день, как приступил к тренировкам с командой в общей группе. До этого мы работали с ним индивидуально, первые дни были занятия частичные, вчера только начал более интенсивно заниматься в общей группе. Может быть, есть где-то боли, но они позволяют ему тренироваться нормально. Можно говорить, что Андрей Лунев восстановился от травмы и сможет сыграть в ближайшем матче".

Луневу 32 года, он выступает за "Карабах" с августа 2023 года. В текущем сезоне вратарь провел за команду 9 матчей в различных турнирах, проведя 5 игр без пропущенных мячей. 

Теги:
Мировой футбол
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