24 ноября, 10:11
Летние олимпийские виды спорта

Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отметила, что российские спортсмены тренируются в шикарных залах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что российские спортсмены, несмотря на отстранение, имеют возможность тренироваться в шикарных условиях, в то время как залы в США похожи на овощные базы. Такое мнение она высказала журналистам на открытии Дворца гимнастики Ирины Винер в Новой Москве.

"Спортсмены наши, дети, должны заплатить около 500 тыс. рублей, чтобы их проверили. И все сами! Не имеют права оплачивать ни министерство спорта, ни Олимпийский комитет России (ОКР). Они делают все для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются. Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой", - сказала Винер.

12 октября исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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