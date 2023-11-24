24 ноября, 10:28
НХЛ

Брылин не ожидал, что его введут в Зал славы клуба НХЛ "Нью-Джерси"

Торжественная церемония состоится 20 января

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Тренер Сергей Брылин назвал неожиданным введение его в Зал славы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом он рассказал ТАСС.

20 января состоится торжественная церемония введения 49-летнего россиянина в Зал славы клуба перед матчем чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" - "Даллас". Он является одним из пяти игроков в истории клуба, которые трижды выигрывали Кубок Стэнли.

"Очень неожиданно, вообще даже намеков не было, я не думал об этом. И в мыслях не было чего-то такого, просто нам сказали, что будут что-то снимать. На собрании снимала одна камера, потом во второй раз, когда было объявление, зашли люди с камерами, - сказал Брылин. - Я заметил, что все начали заходить в комнату для собраний, где мы просматриваем видео, даже игроки, которые травмированы, и те, кто не успел раздеться, в коньках".

"Я подумал, что что-то странное происходит. И потом в конце, когда начали показывать видео с моими матчами, я сначала не понял, может решили разрядить обстановку, развеселить всех немного. Потом когда Том Фицджеральд (исполнительный вице-президент и генеральный менеджер клуба - прим. ТАСС) сделал это объявление, наконец, понял, в чем дело. И, честно говоря, был к этому не готов, даже не знал, что сказать", - добавил он.

По словам Брылина, свою роль в этом решении сыграло то, что он находится в системе клуба с 1994 года. В 2022 году специалист, работавший ранее с фарм-клубом "Нью-Джерси", стал одним из помощников главного тренера Линди Раффа.

"Хотел сказать слова благодарности за то, что организация и команда дали мне возможность играть, находиться в системе столько лет. Мы многого добились, мне посчастливилось стать частью трех команд, которые выиграли Кубок Стэнли. Конечно, хочется в будущем добиться того же как тренер, но мы над этим работаем", - отметил Брылин. 

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НХЛ
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