24 ноября, 10:30
Сборные по футболу

Матч национальной сборной против команды Кубы войдет в Книгу рекордов России

Восемь футболистов сборной России отличились в товарищеском матче против команды Кубы

ТАСС, 24 ноября. Товарищеский матч, в котором сборная России по футболу со счетом 8:0 разгромила национальную команду Кубы, войдет в Книгу рекордов России. Об этом сообщил "Спорт-Экспресс" со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза.

Матч прошел в Волгограде. Сборная России обновила свой рекорд по числу футболистов (8), отличившихся в одном матче. Забитые мячи на свой счет записали Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Счет матча стал вторым в списке самых крупных побед сборной России. Крупнейшую победу команда одержала 8 июня 2019 года над сборной Сан-Марино (9:0), встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Камеруна (1:0) и Кении (2:2). 

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