24 ноября, 10:49
Фигурное катание

Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при России в Москве

Камила Валиева на этапе Гран-при России в Казани стала четвертой

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе будет сопровождать фигуристку Камилу Валиеву на этапе Гран-при России в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на московском этапе Гран-при. С Егадзе (Ника Егадзе - грузинский фигурист, работающий в команде Тутберидзе - прим. ТАСС) в Японию полетел Даниил Глейхенгауз", - сказал собеседник агентства.

На этапе Гран-при России в Казани Валиева стала четвертой, набрав 213,59 балла (81,09 в короткой программе и 132,50 - в произвольной). 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
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