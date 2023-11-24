Винер назвала неприемлемыми финансовые условия допуска россиян на международные турниры

По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, Россия продолжает полностью обеспечивать спортсменов, несмотря на трудное положение

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Финансовые условия допуска на международные соревнования являются неприемлемыми для российских спортсменов. Такое мнение журналистам высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

"Я считаю, что на таких условиях мы не можем участвовать в этих соревнованиях, - сказала Винер. - У многих спортсменов нет таких возможностей, чтобы заплатить и за проверку, и за форму, и за путешествие - у нас это не принято, хотя в других странах принято. У нас даже не выступали сильнейшие гимнастки из других стран, потому что у родителей не было денег заплатить за дорогу из далеких стран. Поэтому приезжали те дети, чьи родители могли заплатить. У нас такого не было, нет и не будет".

"Наша страна обеспечивала и продолжает полностью обеспечивать спортсменов, несмотря на трудное положение. Мы тренируемся в великолепных залах, получаем хорошее питание. У нас есть все необходимые условия. И вот сейчас мы видим, какой великолепный кластер сдан в эксплуатацию, здесь прекрасный зал, прекрасная инфраструктура. Мы живем полноценной жизнью, а остальные пусть нам завидуют", - заключила президент ВФХГ.

Согласно критериям Международной федерации гимнастики, до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям стран будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.