24 ноября, 12:37
Фигурное катание

Олимпийской чемпионке Щербаковой вручили премию "Серебряная лань"

Премия вручается по результатам опроса спортивных журналистов России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой вручили премию "Серебряная лань" по итогам 2022 года. Церемония награждения проходит в Москве.

Премия вручается по результатам опроса спортивных журналистов России.

"Я очень рада оказаться в числе лауреатов премии, - сказала Щербакова. - Спасибо всем спортивным журналистам за их труд. В том числе благодаря им развивается наш спорт. Хочу пожелать всем нам как можно больше хороших спортивных мероприятий, новых достижений и интересной борьбы. Чтобы мы продолжали следить за развитием нашего спорта и за новыми рекордами наших спортсменов".

В десятку лучших спортсменов также вошли чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников, двукратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам и биатлону Владислав Лекомцев, бывшая первая ракетка мира теннисист Даниил Медведев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, участник матча за мировую шахматную корону Ян Непомнящий, олимпийский чемпион по теннису в смешанном разряде Андрей Рублев и четырехкратный чемпион мира по самбо Сергей Рябов.

Лучшей командой была признана сборная России по лыжным гонкам. 

Теги:
Фигурное катаниеЩербакова, Анна Станиславовна
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