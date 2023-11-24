24 ноября, 12:52
Фигурное катание

Фигуристка Принева считает, что сделала максимум для победы на московском Гран-при

Фигуристка Алена Принева стала победительницей заключительного этапа российской юниорской серии Гран-при, набрав 216,72 балла

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Победительница заключительного этапа российской юниорской серии Гран-при в Москве фигуристка Алена Принева сделала максимум для хорошего проката на турнире. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Принева выиграла с результатом 216,72 балла, на втором месте Агата Петрова (205,32), третьей стала Мария Гордеева (199,90). Во время проката Принева исполнила два четверных лутца, один из них в каскаде с тройным тулупом, второй - секвенция с двумя акселями.

"Хотела сделать свой максимум и считаю, что все получилось. Осталось сальхов чуть-чуть подрихтовать, - сказала Принева. - Я довольна. Баллы роль играют, но чисто катать и делать максимум для меня важно".

На вопрос, планирует ли фигуристка усложнять контент, она ответила: "Мыслей усложняться пока не было". 

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Фигурное катание
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