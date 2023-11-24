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Футбол в России

"Локомотив" стал победителем Молодежной футбольной лиги

Железнодорожники обеспечили победу за туд до окончания чемпионата

ТАСС, 24 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 в гостевом матче 18-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Забитыми мячами у победителей отметились Алексей Батраков (13-я минута) и Дмитрий Радиковский (37, 66). У проигравших отличился Ахмед Давлитгереев (84).

По итогам этого матча "Локомотив" стал победителем чемпионата. Железнодорожники оторвались от петербургского "Зенита", занимающего второе место, на шесть очков, до завершения чемпионата остался один тур.

У "Локомотива" 49 очков, команда потерпела лишь одно поражение в текущем сезоне МФЛ, а благодаря победе над "Ахматом" продлила победную серию до девяти матчей. "Ахмат" не выигрывал в четырех последних встречах, грозненцы занимают 15-е место с 16 очками. 

Теги:
Российский футбол
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