24 ноября, 13:14
Фигурное катание

Фигуристка Гордеева рассказала, что удивлена своим оценкам на юниорском Гран-при в Москве

Мария Гордеева заняла третье место на этапе Гран-при, набрав за произвольную программу 136,89 балла

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер московского этапа российского юниорского Гран-при Мария Гордеева была шокирована тем, насколько улучшила свой результат за произвольную программу на заключительном турнире серии. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

На этапе серии в Казани фигуристка заработала за произвольную программу 104,31 балла, в Москве - 136,89 балла, что позволило ей занять третье место на заключительном турнире серии. В Казани фигуристка также была бронзовым призером. Во время проката в Москве спортсменка исполнила четверной сальхов.

"Я безумно счастлива, что смогла показать один из лучших прокатов в этом сезоне. В Казани не получилось, сейчас форма была чуть получше, я набралась уверенности, - сказала Гордеева. - Я сначала была в шоке, не ожидала получить такую большую оценку за произвольную программу. Ушла в раздевалку, потом девочки забегают в раздевалку и говорят - Маша, через 10 минут на награждение".

"Я стараюсь быстрее набирать форму, - отметила фигуристка. - В прошлом году в это время я не могла показать идеальный четверной, а сейчас уже могу. Декабрь мы активно проведем в соревнованиях, нужно побольше выступать и увереннее себя чувствовать". 

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Фигурное катание
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